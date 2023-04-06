清明節很多家庭會掃墓，一名女網友表示，今年清明連假小嬸回大陸四川老家，沒有跟著夫家一起去掃墓，小姑為此打了多通電話給小嬸質問「妳回大陸，誰掃墓拜拜？」小嬸氣得嗆「祖先不是妳們家的嗎？還是現在要我飛回去台灣，連妳的墓我一起拜？」讓原PO聽了笑翻說，「千萬不要惹四川姑娘」，將其PO上網後，女網友也大讚「小嬸嗆我喜歡，最討厭小姑插手管事」。

原PO昨（5）日於臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》指出，她是家中的大嫂，小嬸是陸配，受新冠肺炎影響，已有3年沒回家，趁這次清明連假買機票回大陸四川老家探親，小姑知道後，打了多通電話給小嬸，劈頭就問「妳回大陸，誰去掃墓拜拜啊？」小嬸向小姑表示，先生和大伯都會去掃墓，她才放心回家。

沒想到小姑接著說「這不是他們該做的」，小姑這句話讓電話另一頭的小嬸當場氣炸，「祖先不是妳們家的嗎？妳一起去幫忙啊？還是現在要我飛回去台灣，連妳的墓我一起拜？」小嬸連環砲火攻擊讓原PO笑歪，「千萬不要惹四川姑娘。」

貼文曝光，不少女網友非常欣賞原PO小嬸的態度，「讚哦！100分」、「說得好！夠辣」、「最後一句我喜歡」、「小嬸嗆我喜歡，最討厭小姑插手管事」、「本來就應該要男丁拜」、「小嬸神回」、「四川辣妹子真的惹不起」、「小嬸的回答真的讚，那個毒菇難道忘記自己姓什麼嗎？」