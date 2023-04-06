歐盟談判代表近期就2030年擴大可再生能源使用，雄心勃勃達成了一項政治協定的目標，這是歐盟應對氣候變化和停止使用俄羅斯化石燃料計劃的重要支柱。歐盟國家和歐洲議會同意，到2030年，歐盟27國將有42.5%的能源來自風能和太陽能等可再生能源，新法律將取代歐盟目前設定的到2030年可再生能源佔比達到32%的目標。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人江明鴻表示，此項協議，至2030年將可再生能源在歐盟27國集團整體能源消耗中的份額會增加近一倍，如果歐盟國家要結束對俄羅斯化石燃料的依賴，到2030年將需要對可再生能源和氫基礎設施進行額外投資1130億歐元（1230億美元）。

江明鴻表示，歐盟理事會聲明，此協議旨在將可再生能源的份額從目前的22%提高到42.5%。歐盟制定這個協定的目標，將使歐盟到2050年會成為氣候中性經濟體，溫室氣體淨排放量為零。

美國能源情報署宣佈，2022年美國可再生能源發電量首次超過煤炭。江明鴻表示，可再生能源在2021年首次超過核能發電後，在2022年也再次超過了核能發電，相關標的後續表現可期。

風能和太陽能的增長顯著推動了可再生能源的增長，到2022年貢獻了美國國內發電量的14%。水電貢獻了6%，生物質能和地熱能發電量不到1%。加利福尼亞州生產了美國公用事業規模太陽能發電的26%，其次是德克薩斯州佔16%，北卡羅來納州佔8%。風力發電最多的地方是德克薩斯州，占美國總發電量的26%，其次是愛荷華州10%和俄克拉荷馬州9%。

江明鴻分析，以上這些資料顯示歐美地區再生能源需求強勁，尤其歐洲地區在俄烏戰爭造成的能源短缺陰霾和終結對俄化石能源依賴的訴求下，各國積極發展再生能源，加上能源價格上漲及燃料短缺已嚴重影響民眾日常生活，家庭可自給自足的能源系統需求大增，將推動潔淨能源相關產業營收持續高速增長，投資人不妨趁此股價已整理的機會，逢低承接。