法務部行政執行署6日公布新一波發布「禁奢命令」的欠稅大戶名單，雲林縣「阿亮砂石行」負責人陳靜如，與擔任警察的丈夫李國恩，因積欠營業稅及罰鍰累積至4400萬多元，再度榮登「禁奢榜」，夫妻2人除被限制不得搭高鐵、飛機等交通工具，夫妻倆每月生活費合計不能超過3萬7000元。執行署呼籲民眾檢舉，只要查獲夫妻倆有違反禁奢令的豪奢行逕，將依法再聲請拘提、管收，若能順利追回欠稅，最高可獲100萬元獎金。

雲林縣警局警務員李國恩，2002年3月間在雲林地區從事砂石買賣業務，後由妻子陳女成立獨資商號「阿亮砂石行」，夫妻2人為逃漏營業稅而開立不實公司發票，經國稅局北港稽徵所查獲核課稅捐及罰鍰。2人自2011年就積欠營所稅3700餘萬元，在行政執行法禁奢條款施行後，即多次榮登禁奢榜。

由於李國恩夫婦12年來都不肯繳納欠稅，李還因違法兼差被休職1年，之後公懲會認為沒有牴觸警務工作才讓他復職。李員因有警職身分，被強制執行每月扣薪3萬多元，嘉義分署曾陸續執行清償284萬餘元，但欠稅的滯納金與利息，目前累積欠稅4406萬2738元，2021年嘉義分署曾向嘉義地院聲請管收陳女獲准。

李、陳2人的禁奢命令，期間自4月1日至9月30日止，包括禁購使用2000元以上商品；不能搭高鐵、飛機、從事期貨、股票等投資、到酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級以上飯店、汽車旅館消費，也不能贈與借貸他人2000元以上財物，更不能賭六合彩、買樂透。執行署強調，若民眾發現2人違反禁奢令提出檢舉，執行人員可向法院聲請管收，遭裁定管收以致清償欠稅，檢舉人可獲最高100萬元獎金。