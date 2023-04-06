前總統馬英九率大九學堂學生今天到上海復旦大學座談交流。九點雙方入座後，學生立刻相互自我介紹，聊起天來。（藍孝威攝）

【全程字幕】邀復旦大學師生訪台！馬英九秀國學功力唸詩詞 重申兩岸「和平奮鬥振興中華」 @ChinaTimes ​

前總統馬英九率大九學堂學生今天到上海復旦大學座談交流，除校長金力外，還有4位老師、30名大陸學生出席。馬英九在開場白時總結此行參訪過的城市，念出當地著名的詩詞，並說湖南衛視製作他返鄉祭祖和掃墓的視頻，點閱超過了1億多，「這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的家國情懷。」

座談場地設於復旦大學光華樓13樓。座位安排有別於之前在武漢大學、湖南大學的交流方式，讓台生、陸生交錯而坐，有更多的交流機會。九點雙方入座後，學生立刻相互自我介紹，聊起天來。在中天新聞的YT直播頻道留言區，有網友打趣評論，「兩岸學生交流有如大型相親現場」。細心的觀眾甚至發現，馬英九的嘴角起泡，關心馬前總統是否這幾天下來趕行程太累，免疫力下降。

馬英九在開場白表示，最近看到湖南衛視剪輯了他至湖南湘潭老家祭祖和掃墓的視頻，點閱率超過了1億多，「我覺得這是一個非常正面的現象，讓兩岸都感受到我們其實是有一樣的家國情懷。」

馬英九表示，這趟回湖南老家祭祖，帶著台灣的年輕朋友走訪中國歷史的重要地點，探索兩岸的共同記憶，才能共享美好的未來，這是他對兩岸年輕朋友的期許。

馬英九也同時邀請復旦大學的老師跟同學們能夠回訪台灣，「由馬英九基金會來安排，我也會親自陪著各位到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土人情，好不好？這是你們說好的喔！」

接著馬英九詩興大發，說自己到各地都會想起中國人祖先留下的詩詞。例如在南京的烏衣巷，我想到劉禹錫的「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」在武漢黃鶴樓，唐朝詩人李白曾賦詩：「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」

馬英九說，到了老家湘潭，沒有古人寫詩，但是祖父馬立安曾寫過一副對聯，「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」，也是馬家的家訓。稍後馬英九贈送每位同學一張書籤，上面印有這兩行字。

來到重慶的中央政治學校，是馬英九父母相識、結婚的地方，當初媽媽秦厚修鼓勵爸爸馬鶴凌響應蔣介石委員長的「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」從軍報國。我媽媽當時鼓勵爸爸，她說「凡是成功的男人都是從戰場上走過來的」，我覺得媽媽非常了不起。

來到上海，馬英九想起上海附近的蘇州，「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。」唸這些中國古詩詞，馬英九意在連結兩岸，展現良苦用心。

座談結束後，馬英九率學生與復旦大學師生合影留念。