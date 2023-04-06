過去一年，受到利率快速上升，消費者景氣與經濟衰退等因素干擾，全球富豪身價快速縮水，前25大有錢人在短短一年內蒸發2000億美元（約新台幣6兆）的資產，其中貝佐斯（Jeff Bezos）減少570億美元（約新台幣1.7兆）最慘烈。

綜合外媒報導，富比士日前公布今年億萬富翁榜，全球億萬富翁人數與資產總額再度下降，過去一年共有254人失去億萬富翁的頭銜，目前全球億萬富翁的身家共約12.2兆美元（約新台幣372.52兆）比去年縮水5000億美元（約新台幣15兆）的資產。

此外，最頂尖的前25大富翁的身價也有所下滑，短短一年損失2000億美元，最慘的是亞馬遜創辦人貝佐斯，過去一年亞馬遜股價重挫38%，使得身價暴跌570億美元，特斯拉執行長馬斯克的資產也蒸發390億美元（約新台幣1.1兆）特斯拉股價去年重挫68%，但今年大幅反彈讓馬斯克索縮小損失。

馬斯克失去全球首富寶座，由LVMH執行長Bernard Arnault登頂，Bernard Arnault的身價在過去一年增加530億美元，達到2110億美元的驚人水準。