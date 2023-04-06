盤面上個股單兵作戰，車用的華孚（6235）、軍工股的龍德造船（6753），貨櫃三船也逆勢抗跌，台股加權指數早盤跌幅擴大，下跌逾百點。

美股漲跌互見，科技股領跌，因經濟數據疲弱引發擔憂的影響；能源股繼續受到支撐。

道瓊工業平均指數4月5日終場上漲0.24％（80.34點）、收33,482.72點。

那斯達克指數下跌1.07％（129.47點）、收11,996.86點。費城半導體指數下跌1.80％（56.53點）、收3,085.97點。

元富投顧指出，台股20日線和季線成多空重要關卡，原則上輪動操作，留意強勢股拉回買點。現階段選股，優先選擇下半年展望佳電子股或題材股，操作觀念「留意強股拉回買點；或盤堅轉強多頭排列股」，可酌量操作，包括華孚、欣興、南電、華邦電和晶豪科最具指標。

另外，網通和DRAM股部分，包括昇達科、威剛、南亞科、點序等，盤中波動大，適合價差應對。盤面上還有零星點火股，包括愛普、德微、M31、安勤、飛宏等，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位。