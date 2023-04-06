道明銀行股價5日下跌1.3％收79.41加元，連續兩天收黑，累跌4％。
ORTEX資料顯示，被對沖基金借券放空的道明股票，占其在外流通股數比率約4.1％。至於被放空第二高的銀行為摩根大通，但放空部位規模為23億美元，幾乎僅道明被放空金額的一半。
道明正以134億美元併購美國地區銀行First Horizon，但部份道明股東要求銀行取消併購，或重新談判更低的併購價。
數據供應商ORTEX計算，對沖基金在5日放空加拿大道明銀行集團（TD Bank Group）的部位達42億美元，成為全球被放空最嚴重的銀行股。因為有專家擔心道明併購美國地區銀行後的曝險。
道明銀行股價5日下跌1.3％收79.41加元，連續兩天收黑，累跌4％。
ORTEX資料顯示，被對沖基金借券放空的道明股票，占其在外流通股數比率約4.1％。至於被放空第二高的銀行為摩根大通，但放空部位規模為23億美元，幾乎僅道明被放空金額的一半。
道明正以134億美元併購美國地區銀行First Horizon，但部份道明股東要求銀行取消併購，或重新談判更低的併購價。
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