道明銀行股價5日下跌1.3％收79.41加元，連續兩天收黑，累跌4％。

ORTEX資料顯示，被對沖基金借券放空的道明股票，占其在外流通股數比率約4.1％。至於被放空第二高的銀行為摩根大通，但放空部位規模為23億美元，幾乎僅道明被放空金額的一半。

道明正以134億美元併購美國地區銀行First Horizon，但部份道明股東要求銀行取消併購，或重新談判更低的併購價。