在瑞士政府安排下，瑞銀在三月出手收購瑞信。但是也招致股東的反彈，而且一般瑞士民眾也認為，納稅人的錢包會受到影響。匆忙安排的救援行動不僅激怒了兩家銀行的股東，也讓許多瑞士銀行感到不安。

瑞銀董事長Colm Kelleher周三對股東表示，對瑞信的收購為金融危機以來最大的銀行救助，是銀行業的一個里程碑，也是該行面臨的一大挑戰。他告訴股東，這同時也意指著，「對於合併後的銀行以及整個瑞士金融業而言，這將是一個新的開始，也是一次巨大的機會」。

Kelleher說，該行對於成功管理瑞信和整合能力充滿了信心，合併後的銀行將保持充足的資本。

gfs.bern的一項調查發現，大多數瑞士人並不支持建立一家擁有兩倍於該國年度經濟產出規模的金融機構。

當股東們表達他們對被矇在鼓裡的失望時，（其中一人稱這是一種侮辱），一些人也表達了他們對銀行潛在失業的擔憂，以及擔心該家巨型銀行對競爭的不利影響。

股東還將箭靶瞄準瑞銀高層的薪酬和獎金，即將離職的執行長Ralph Hamers是瑞士在2022年薪資最高的執行長。

Hamers在擔任執行長的最後一次股東會上表示，收購瑞士信貸將是一個重大挑戰，預計這將創造出一個總投資資產超過5兆美元的業務。

周三瑞銀再次選舉出Colm Kelleher擔任董事長，並批准了高層的薪酬。