靜宜大學二年級的女大生失聯8天，家屬PO網找人。（翻攝臉書「沙鹿之美」）

靜宜女大生最後身影曝光！帶背包獨自過馬路 赴曼谷失聯中

靜宜大學二年級20歲的林姓女學生上個月29日失蹤，警方發現女大生於30日就已出境前往英國，但在曼谷轉機途中就下機，是否遭人蛇團控制仍有待釐清，詭異的是女大生手機關機，租屋處的監視器都壞掉，而路口監視器曝光女大生在台灣的最後身影，只見她身穿全身黑獨自過馬路，之後就音訊全無。

林姓女大學生的家人質疑，女大生的聯絡方式，包括社群帳號等都被對方控制住，連租屋處的監視器都壞掉，警方也沒有消息，不排除對方是人蛇集團的可能？失蹤地點在台中市沙鹿區請求協尋轉發。而一段路口監視器畫面曝光，只見該名女大生穿著全身深色服裝，獨自一人過馬路。

清水分局說，警方接獲家長報案後，立即調閱3月29日的監視器，發現林女當天從學校步行出來後，走到學校附近的麥當勞，再從巷子走進去；尤其林女手機目前關機中，機車停在校外的租屋處，警方透過警政系統，積極全力協尋中。

警方研判林女出境可能性極高，經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境。清水分局與刑事警察大隊共同組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前尚未排除林女遭詐騙出境可能性，將進一步分析林女平日交往可疑對象，儘快釐清案情。