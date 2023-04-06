共軍未來武器大躍進 無火藥無彈殻電磁槍進入實用化

中共官方媒體近日展示了國產電磁槍的實彈測試場景，引起外國媒體與軍事專家的高度關注。這款噪聲小、無火光、沒有彈殼等在使用時有高度隱蔽性的新式武器，經多年的技術改良，即將成為首款實用化的電磁動力武器。

陸媒《央視》的《軍事科技》節目近日報導了中國兵器裝備集團最新的兵器研究成果，揭開最新式電磁槍的神秘面紗，它之所以被稱為「未來武器」，是因為其槍械動能顛覆了傳統依靠火藥燃燒的方式，而是借助電磁產生強大動能，因此子彈也突破了傳統的形制，改良的硬幣式彈丸將更便於安全攜帶和保存。

接受《環球時報》訪問專家指出，電磁槍噪聲小、無火光、沒有彈殼，其隱蔽性是未來武器發展的一個方向。這種電磁發射技術也能應用在許多不同的領域。去年在廣東珠海舉辦的第14屆中國航展上，這款標注為「手持式電磁驅動武器系統」的裝備首次面向公眾亮相，它科幻的外觀、與常規槍械類似的大小以及奇特的扁平槍口讓人耳目一新。

報導指出，這款武器在實彈測試中，3毫米厚的木板、可樂瓶、啤酒瓶、西瓜等目標被電磁槍發射的子彈輕易擊穿，常見的汽車車窗也被穿透，車門上則是留下了明顯的彈坑。電磁槍在測試時發出的噪聲很小，既無火光，亦無煙塵與彈殼，後座力極小。展場工作人員表示，電磁發射特點就是隱蔽性很好，這將是未來武器重要的發展方向。

據兵器工業集團提供數據指出，這款電磁槍的最大射速可達每分鐘數千發，遠遠超過傳統步槍每分鐘700-800發的射速。它使用更有利於攜帶的硬幣式子彈，因為沒有火藥，運輸上更為方便簡單。此外，電磁槍如果作為防暴武器，沒有使用傳統的圓形槍口和子彈，能使用更小形子彈，對目標造成穿透性傷害範圍較小，制服效果更好。而且電磁槍與其子彈結構簡單、加工容易，製造成本極低。

報導說，新式電磁槍使用9級線圈對子彈加速，採用鋰電池，充滿電後可以連續射擊數百發，電池充電也只需要很短的時間，受溫度的影響也相對較小。

專家表示，世界多國已經對手持式它磁槍進行過大量的研究與試驗，如果使用電磁發射技術發射大型彈丸，就是著名的電磁軌道炮。這種武器速度快、動能高、破壞力強，有人認為它未來有望代替傳統火炮。但是由於成本和技術等原因，目前全球尚未有實用化的電磁軌道炮列裝部隊。