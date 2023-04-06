台中靜宜大學一名林姓女學生，3月29日離開學校後人間蒸發，至今音訊全無。警方今證實，該名女大生已於3月30日出境前往英國倫敦，卻在泰國曼谷轉機時下機；部分消息甚至指出，她已和友人前往緬甸。是否遭人蛇集團控制？或有其他原因，仍待警方釐清。

「如果被人蛇集團控制，為什麼要大費周章買飛倫敦的機票」、「台灣治安怎麼變成這樣？希望她沒事」，批踢踢鄉民們討論熱烈、意見分歧。有人認為女大生一定有什麼事沒說，不然為什麼要假飛歐洲，卻在泰國下機，「而且曼谷是超熱門轉運航點，要去哪都方便」。

林女行蹤成謎，家人透露連租屋處的監視器都被破壞，很可能已遭人蛇集團控制。根據警方調查，林女出境前曾新辦一支手機，訊號最後顯示時間為3月30日上午8點多，位置在桃園市大園區航站南路一帶，一追才發現已搭機離境。

「男性友人？真的是友人嗎」，鄉民認為，林女年僅20歲，不排除聽信朋友話術，把她帶到國外，但目的為何？目的地在哪？過程又和先前柬埔寨的操作手法不太一樣，只希望她平安無事，早日返台把事情說清楚。