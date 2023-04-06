國民黨立委洪孟楷近期發現庶民小吃黑白切、小菜變少或變貴，全民都想問，豬肉、雞肉價格何時能回穩？128億的「養豬國家隊」在哪裡？農委會應該向國人說明交代。

洪孟楷說，在雞蛋缺少及價格持續高漲之時，很多鄉親也發現，近期去吃黑白切、家戶巷口的麵店，都明顯發現庶民小吃的小菜如肝連、嘴邊肉等都悄悄貴了10-15元不等，或是同樣價格但份量減少，也是變相漲價。

洪孟楷詢問老闆，老闆也只有無奈，豬雞肉價格至少上漲三成，成本增加加上四月電價調漲，這就是政府放任通貨膨脹讓全民買單的結果。

餐飲老闆跟洪孟楷說，以往農曆過年確實食材會由波動，那是因為家戶都吃大餐、準備豐盛要過年。但農曆年過完基本上價格就會回穩，但今年卻是到四月了仍高漲不下，問題到底出在哪邊？還是以後就變常態，價格上漲回不去了？

洪孟楷要求農委會應該向國人說明請清楚，本次的豬雞肉價格上漲原因為何？有無人為操作因素；目前有什麼積極作為，這波漲價何時能回穩？以及未來會變成常態，農委會兩年前要開放萊豬時就說要砸128億成立「養豬國家隊」，現在價格飆漲卻束手無策，根本畫大餅毫無作為。

洪孟楷表示，民生問題才是國人鄉親所關心且切身有感，行政院長陳建仁別再說不是自己買菜所以不知道價格上漲，把人民的每件事都當成大事，這才是國人想要看到的。