蔡麥會登場後，中國大陸也有所反應，並且針對兩岸貨船進行檢查，立委賴士葆相當擔心對台股的衝擊。金管會主委黃天牧表示，國際政治不可能沒有影響，但是影響大小不是他學能可以評估的。

黃天牧到立法院財委會接受備詢，賴士葆問及，總統蔡英文與眾議院議長麥肯錫見面，實質並沒有拿到，卻引來中國大陸的反擊，台灣應該要實質結果，例如美國是否讓台灣參加世衛大會。

賴士葆並問及對於台股的觀察。黃天牧回應，國際政治事件他沒有立場評論，但是金管會得職責就是要維持資本市場的穩定，任何事件都是一樣，而影響台股有基本面、消息面以及國際政治等，至於影響大小不是他學能所可以評估。

賴士葆關心，台股是短期震盪？有驚無險？還是危險升級？黃天牧表示，尊重委員的看法，而金管會也已經交代證期局、周邊單位密切觀察，目前內部討論中也不方便對外公布。

至於是否會採取新措施？黃天牧說，不會，但也不必自亂陣腳，而賴士葆所提的狀況不論是大事、小事，都會善盡職責維持台股的穩定。