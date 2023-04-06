哲謙（右起）、犬青、雲安日前接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏（左一）專訪。（MOMOTV提供）

人氣樂團「告五人」今年演唱會直攻北高雙蛋，上萬張門票直接秒殺。團員雲安、犬青及哲謙日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV《TALK一杯》專訪，分享新專輯選在汽車旅館錄製，一聽到「聲音」就要停下來，笑稱：「隔壁在孕育生命，我們在孕育音樂。」

有別於上一張專輯在包棟民宿錄製，告五人最新專輯《帶你飛》來到哲謙的家人所經營的汽車旅館錄音。一開始討論錄音地點時，雲安提議去夏威夷錄音，製作人回：「不然我們去夏威夷汽車旅館錄音。」沒想到剛好是哲謙家開的。在汽車旅館錄音時，也必須特別融入環境，哲謙說除了租下來的4間，其他房間仍在營運，有時候錄音聽到「聲音」就要停下來，笑稱：「隔壁在孕育生命，我們在孕育音樂，是一件很棒的事。」

哲謙為一圓音樂夢，曾做過不同工作賺錢，從網路及電信線路架設員、葬儀社樂手到爵士鼓老師，尤其在葬儀社演奏時不設限在鼓，任何樂器都可以駕馭，雲安說：「看到他這樣練習我很感動，我們編曲時想編什麼就編什麼，謙哥就把它變成真的。」接著笑虧：「對我們來講就是工具人。」哲謙有一次在連2天葬儀樂隊演奏後，曬到脫皮回來，眾人傻眼，犬青笑說：「他脫皮到很像蜥蜴。」

告五人開始嶄露頭角時，犬青其實還在念大學，為了專注在團體上，中間有考慮休學，直到一次錄音時，製作人看見犬青明明很累，卻緊抓空檔處理作業，開玩笑說：「妳當巨星就好了，幹嘛還要讀書。」沒想到犬青隔天就去辦休學。她為兼顧課業和工作，長達3、4年睡眠不足，犬青也補充，休學後才能好好休息，身體反而變好了，直呼：「人原來睡飽這麼舒服。」

感情好的3人竟然也有不能一起做的事，犬青就自爆絕對不跟他們一起看電影，雲安透露被電影細節感動到時，耳朵會自動把電影配樂關掉，開始哼出自創曲，哲謙也會在一旁打節拍，犬青直說：「完了，不用看了。」有一次只有雲安和犬青去看《一個巨星的誕生》，雲安被感動到泣不成聲，還越哭越大聲，結果隔壁觀眾也被影響到哭出來，最後整個影廳觀眾都哭到不行。

上集網路版已於《TALK一杯》YT頻道上架，電視版於今（6日）晚10點30分在MOMOTV 75頻道播出；下集電視版於下周12日晚間10點30分播出。