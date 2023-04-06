台灣缺蛋使蛋價狂漲，之前才有網友在PTT上說加蛋加20元的時代將來臨，近日就有網友分享，去早餐店買飯糰，老闆竟說加蛋要加20元，讓他當場傻眼，也引起網友討論，不少人驚呼貴死人了。另有網友問，以後蛋價降了，早餐店或餐廳老闆會把加蛋價格調回原價嗎？結果慘被砲得體無完膚。

一名網友日前在臉書上分享，早上去買飯糰當早餐吃，結果跟老闆說要加蛋，對方竟然說加蛋要多加20元，讓他超級傻眼，忍不住發文詢問這樣是合理的嗎？還是以後要拒買這家早餐店？

貼文引起網友討論，「貴死了，還是吃別的好了」、「之前還有看到加蛋＋25元的」、「台北竟然加1顆蛋，就要加20元？中南部加1顆蛋要多加15元，就已經覺得超貴了」、「現在加蛋20元很正常，沒煮熟在市場10顆120元很普遍」。

另有網友也在臉書上詢問，一堆店家都公告加蛋加20元，但現在有進口蛋可買，雞蛋價格應該會慢慢下降，店家什麼時候要公告調回原價？結果遭網友群起吐槽，「通常物價只要漲了就不會降了」、「調回來這件事真的就是天方夜譚了」、「每次都這樣，然後又不調整回來」、「漲了就很難降了，當年說咖啡豆漲價，超商一杯咖啡漲到55元，但這幾年咖啡豆跌價，咖啡也沒降價過。」