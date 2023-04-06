蘋果在印度透過亞馬遜和沃爾瑪的Flipkart等電子商務平台，販賣其產品已經有一段時間。印度是全球第二大智慧手機市場，擁有近7億使用者。目前蘋果包括iPhone等產品代工廠商，已經在印度組裝生產。
據印度行動與電子協會（ICEA）資料，印度在去年4月到今年2月之間，出口智慧手機的價值約90億美元，當中iPhone所占比率逾50％。
蘋果5日宣布，準備在印度金融中心孟買，開設其在印度首家直營零售店。蘋果2020年在印度推出其Apple Store線上商店後，本來計劃接著在2021年開設實體的直營店，但受到新冠疫情影響而延後。
蘋果在印度透過亞馬遜和沃爾瑪的Flipkart等電子商務平台，販賣其產品已經有一段時間。印度是全球第二大智慧手機市場，擁有近7億使用者。目前蘋果包括iPhone等產品代工廠商，已經在印度組裝生產。
據印度行動與電子協會（ICEA）資料，印度在去年4月到今年2月之間，出口智慧手機的價值約90億美元，當中iPhone所占比率逾50％。
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