蘋果在印度透過亞馬遜和沃爾瑪的Flipkart等電子商務平台，販賣其產品已經有一段時間。印度是全球第二大智慧手機市場，擁有近7億使用者。目前蘋果包括iPhone等產品代工廠商，已經在印度組裝生產。

據印度行動與電子協會（ICEA）資料，印度在去年4月到今年2月之間，出口智慧手機的價值約90億美元，當中iPhone所占比率逾50％。