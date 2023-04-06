今夏最受矚目電影之一《芭比》釋出預告，瑪格羅比飾演芭比（華納兄弟提供）

今夏最受矚目電影之一《芭比》釋出預告，萊恩葛斯林飾演肯尼（華納兄弟提供）

靈感發想自20世紀最暢銷、最知名的玩偶「芭比娃娃」所改編的同名電影「芭比」，自宣布開拍以來已成好萊塢最津津樂道的話題之一，5日片商釋出預告，除了瑪格羅比一身「芭比粉」驚豔眾人之外，飾演肯尼的萊恩葛斯林更是帥出新高度，台灣網友也眼尖抓到《尚氣》男星劉思慕現身預告，據悉他的角色跟萊恩葛斯林一樣也是「肯尼」，2位風格迥異的肯尼將會在片中擦出什麼樣的火花。

據悉，《芭比》的劇情保密到家，也不會只有1位「芭比」或2位「肯尼」，根據官方釋出的資訊中，《芭比》的卡司彷彿群星會，找來近年大熱歌手杜娃黎波飾演「美人魚」，金球獎提名男演員威爾法洛飾演電影中的老闆CEO，以及曾以「冰淇淋」歌唱出演藝生涯巔峰的趙喜娜，目前趙喜娜於片中的角色未知，得靜待後續釋出更多消息。

在過往的新聞報導中，劉思慕就自爆為了拍《芭比》進行「全身脫毛」痛到他哇哇叫，將脫毛比喻為他人生中最痛苦的經驗，但劉思慕也感嘆：「沒想到世界上有這麼多女性需要做這件事，簡直不可置信，我太難了」。《芭比》為奧斯卡提名導演葛莉塔潔薇執導，與其夫兼奧斯卡最佳劇本提名諾亞包姆巴赫共同撰寫劇本，目前排定7月與台灣觀眾大銀幕相見。