美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日與蔡英文總統會面，他會後在跨黨派議員記者會上強調，蔡麥會無意升級美陸衝突。

蔡英文總統5日在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等近20名跨黨派眾議員，麥卡錫稱呼蔡英文是「美國的好朋友」，強調「蔡麥會」的本意不是為了「升級」美陸衝突，他也重申北京不能告訴他能和誰碰面。會後他接受美媒專訪時也表示，他會「樂意」與大陸國家主席習近平會面。

綜合美國之音、美國有線電視新聞網（CNN）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，麥卡錫5日率領近20位共和、民主兩黨眾議員在加州會晤蔡英文，他在兩人共同記者會上稱呼蔡英文為「美國的好朋友」。

在與蔡英文會面後的跨黨派議員記者會上，麥卡錫表示，與蔡英文會面的目的不是為了升高與北京的衝突，「我們無意升級，我們想持續打造及促進民主，不應該有擔憂。」

當被記者問及北京威脅報復蔡麥會、他對北京有何表示時，麥卡錫正色表示：「我是眾議院議長，中國無權告訴我我能去哪裡，或我能和誰會面，無論你是敵人或朋友。」

蔡麥會結束後，麥卡錫接受美媒專訪重申，「中國不能命令眾議院議長能和誰見面。」他說他樂見法國總統馬克宏訪陸，並與大陸國家主席習近平會面，他也表示自己願意與習會面，當記者追問他是否會訪問北京時，他說會「很高興」去，「我已經去過三次了，我覺得我們會面會是很重要的。」