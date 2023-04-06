東非狒狒慘死槍下仍餘波盪漾，民進黨議員6日在桃園市農業局工作報告直指，野生動物主管機關應該是農業局林務科、而非動保處，豈料張善政領導的市府竟是市長親信盧專委說了算、出事後動保處長掛名現場指揮官，根本就是逾越法令的指揮系統，難怪發生憾事，也踢爆林務科公務員上周五被依《野保法》10萬元交保，印證「抓狒戰情室」完全安排錯誤。

農業局長陳冠義說，因剛開始太多資訊，為了彙整里長、警察等通報資訊，才會成立抓狒戰情室，稱抓狒戰情室指揮官是自己，所有指揮都是桃園市政府農業局，所有成敗他個人都要負責，第2天就已向市長自請處分。他也解釋，雖然是林務科主政，但林務科只有一位承辦人員，才會請來有抓捕大隊、也有麻醉師的動保處協助，每天也排班不同主管督導，很遺憾最後是悲劇收場，已全面檢討流程，未來也會跟中央一起研議，針對有保育類或攻擊性動物建立處置SOP，把這洞補起來。

議員呂林小鳳率先發難，直指動物保護核心思想是保護動物、尊重生命，但追捕狒狒完全荒腔走板，事後還找媒體拍攝鞠躬哈腰畫面，應該要先追查釐清真相，不要讓桃園淪為國際大笑話。

議員余信憲說，農業局3月28日發出的新聞稿，稱現場總指揮是動保處長王得吉，他直指，《動保法》應由林務科管轄，而非動保處，這次抓狒戰情室組織與建立，根本問題就是桃園市政府違反中華民國憲法三位階，行政命令逾越了法令，導致第三層的動保處去指揮第二層的林務科，嚴重違反法令、安排錯誤，他也爆出農業局林務科人員上周五遭桃園地檢署約談後，10萬元交保，印證林務科人員的處理疏失。他要求農業局提供抓狒戰情室群組內的組織架構及名單。

議員魏筠則引用《野生保育法》18條提到，保育類野生動物在緊急情況下得由主管機關核定的人道方式獵捕或宰殺，但這次抓狒戰情室的處置根本違反人道。她強調，抓狒依《野保法》主管機關應是農業局林務科，但現場實質調度、甚至把中槍狒狒抓來抓去擺弄的卻是

資科局專委盧紀燁，事發後才對外宣稱掌管《動保法》的動保處長是總指揮官，根本把問題全混在一起，毫無章法。

議員魏筠質疑，盧紀燁非獸醫也沒有野生保育法的專業培訓，卻凌駕專業、僭越組織體系，全因是市長親信、密友，就凌駕行政指揮系統，痛批張善政領軍的桃園市農業局，是漠視專業、漠視法律、漠視動物權益的失職局處。

議員王珮毓則提到抓狒戰情室的採購案似有規避預算監督，其中空拍機自3月23日起至狒狒27日身亡都在啟用，竟是找2間與盧紀燁「交情匪淺」的私人空拍公司協助，質疑抓狒任務從開始到結束都沒有依照採購法進行，有圖利廠商之嫌，要求政風調查。

藍營議員也認為不妥，林政賢說，開槍卻不是用麻醉槍，對狒狒屍體鞠躬道歉照更是讓人匪夷所思，作秀作過頭、荒腔走板，張善政上任滿百日的努力，全都被狒狒打翻，要求陳冠義主動捐1個月薪水給動保團體。劉熒隆則給予鼓勵，詢問狒狒事件有無打擊農業局士氣，喊話加油，陳冠義說：「我們會振作起來！」