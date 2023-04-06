花蓮42歲夏姓竊賊因缺錢花用，昨上午竟帶著工具到市區一間知名甜點店行竊，偷走店裡收銀機裡的4萬多元。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮42歲夏姓竊賊因缺錢花用，昨上午竟帶著工具到市區一間知名甜點店行竊，偷走店裡收銀機裡的4萬多元，以及接外送訂單的平板。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

時機歹歹，清明連假竊賊不休假！花蓮42歲夏姓竊賊因缺錢花用，昨上午帶著工具至市區一間知名甜點店行竊，經撬開店面門鎖與收銀櫃，拿走裡面的4萬多元及外送訂單平板後，門也沒關的直接離開現場，店家營業前發現店裡遭竊，直接報警，未破壞案發現場，讓警方快速的於當天傍晚逮到人並函送法辦。

據了解，夏男為竊盜慣犯，昨天上午約10點許，佩戴一頂黑色棒球帽，帶著開鎖相關工具，到市區一間以蛋黃酥、塔類點心聞名的甜點店行竊，他先是撬開店家鐵皮及玻璃大門的鎖頭，順利入內後直接鎖定收銀機位置，不畏上方的監視器鏡頭，用工具打開並翻找鈔票，成功拿走裡面的現金及接外送訂單的平板後，大門也不關的直接離開現場。

由於當天是連假最後一天，店家約11點許準備到店裡準備前置作業時，發現店面鐵皮被拉起、大門被打開，且裡頭吸管散落一地，原以為是街貓入內搗蛋，沒想到回過頭看到收銀櫃檯一片狼藉，且收銀機裡的鈔票全數不見，僅剩些許零錢及收據，驚覺有異，趕緊報警處理。

店家發現店裡遭竊時直接報警，沒有破壞案發現場，以利員警快速蒐證，經警方調閱店內及路邊監視器畫面成功鎖定竊賊，當天傍晚5點多在國聯地區的飯店找到人，並帶回派出所製作筆錄。

警方表示，店家遭竊金額約4萬1250元，夏男雖坦承自己因缺錢花用才犯案，卻稱作案工具已於逃跑期間丟棄，昨完成相關筆錄後，今天將依加重竊盜罪嫌函送法辦。