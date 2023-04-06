●美國貿易代表戴琪表示，美國正在編撰全球貿易新頁，將使得經濟更有韌性以及可持續性。自己將致力於減輕非關稅壁壘政策，可望更加有利於勞工、全球供應鏈以及美國與中國之間競爭的能力。

●美國經濟數據不憂之下，市場預估聯準會可能放緩升息腳步，國際金價一度來到1年新高後，又跌回到平盤附近。現貨金曾衝高至2031.89美元，目前每盎斯為2020.3美元波動不大。至於紐約期金收跌0.1%，每盎斯為2035.6美元。分析師認為，黃金還是不錯的避險工具，金價明年初可望上探2200美元。

●OPEC+減產消息失去激勵動能，紐約期油收跌10美分或0.1%，每桶為80.61美元。倫敦布蘭特期油僅收漲5美分或0.1%，每桶為84.99美元。分析師認為，油價前幾日因為OPEC+釋出減產消息，一度大漲6%，但市場不願買在高點。

●美元匯價反彈，上漲0.4%至101.87。匯銀人士認為，美國經濟數據不佳影響到美元表現，但美匯指數已經跌至2個新低，在整數關卡支撐強勁之下，反覆打底可望出現反彈。

●比特幣約在28,085.55美元附近，下跌1.86%。比特幣在今年初測試16000的支撐後，沒多久就開始反彈，前幾日再度站上28000美元整數關卡，短線漲幅高達75%。