中國大陸服務業景氣持續修復增速，6日公佈的3月財新中國服務業PMI升至57.8，較前月上升2.8個百分點，創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。

此前公佈的3月財新中國製造業PMI為50.0，較2月下降1.6個百分點，落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合PMI上升0.3個百分點至54.5。

從分項數據看，3月服務業供需兩旺。市場正常化節奏加快，服務業經營活動指數和新訂單指數在擴張區間內繼續上升，且同時為2020年12月以來新高。國際旅行限制解除助推出口，新出口訂單指數創下有記錄以來的最高值。企業普遍反映，防疫限制放開，經營狀況隨之改善，顧客數量回升，銷售增長。

服務業就業指數也刷新2020年12月以來新高，企業擴大用工量以應對市場需求的快速恢復，但仍不足以消化市場新增訂單。服務業積壓工作量連續第八個月上升，企業普遍表示與新訂單增加、產能壓力加劇有關。

雖然服務業企業信心度連續兩個月小幅下降，但仍顯著高於長期均值。企業家預期需求將進一步增長，新項目也將展開，對疫情管控措施放鬆後經濟景氣度的恢復充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，3月，製造業和服務業恢復趨勢出現分化，服務業復甦繼續提速，製造業則有所拖累，顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力不足。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水準的提升。唯有千方百計夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實大陸中央提出的恢復和擴大既定的消費目標。