性功能障礙讓男人難以啟齒，甚至影響和另一半的感情。泌尿科醫師程威銘指出，運動對性功能障礙非常有幫助，甚至有病患只靠運動就不藥而癒；他引述2004年《美國醫學會內科學期刊》（JAMA Internal Medicine）研究，運動有助降低身體發炎反應，進而改善勃起功能，甚至有高達1／3病人的勃起功能恢復到正常範圍內。

程威銘在臉書發文分享案例，一名45歲林姓男子1、2年前因性功能障礙前往看診，檢查沒有明顯異狀，除了開壯陽藥之外，也鼓勵他多運動；林男真的有把醫師的話聽進去，持續保持運動習慣，半年後發現自己不用吃壯陽藥，也能夠維持足夠的勃起、完成性行為。

程威銘指出，林男每天固定跑步10公里，周末會參加半程或全程馬拉松，「平均一個月就跑了快200公里的距離」；他提醒，如果想要藉由運動來達到維持或改善性功能，運動必須「重質又重量」，而且要維持半年以上才會有顯著效果。

有些病患擔心長期服用壯陽藥產生抗藥性，對此，程威銘直言「那個不叫抗藥性，而是沒有配合運動，身體越來越差，導致原本相同劑量的壯陽藥沒有辦法達到一樣的效果，只好劑量加大。」

程威銘指出，2010年《性醫學雜誌》（The Journal of Sexual Medicine）一篇臨床試驗，結果證實運動加上壯陽藥的使用，比單純服用壯陽藥更能夠維持正常的勃起，呼籲男性「想要維持性功能，真的不能偷懶。」