劉峪銓、陳柏豪得知狀況後，安撫陳男同時也幫其查詢火車班次，發現下1班抵達斗六的火車8分鐘後將進站，二話不說自掏腰包幫陳男買車票，讓其趕回斗六祭祖。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

45歲陳姓男子平時離鄉於外地打拚，適逢清明節欲返家祭祖卻不慎弄丟盤纏，只能在車站前徘徊，烏日警分局大肚分駐所所長劉峪銓、警員陳柏豪見狀立刻上前關心詢問，瞭解狀況後2人二話不說自掏腰包替其購買車票助返家祭祖，讓陳男感動不已。

各地離家遊子趁清明連假紛紛返家祭祖，各地車站也出現返鄉人潮，台中市政府警察局烏日分局大肚分駐所所長劉峪銓、警員陳柏豪5日上午8時許於大肚火車站周邊巡邏時，見1名男子在車站廁所前徘徊許久，主動向前關心。

經了解，原來陳男老家在雲林斗六，中年失業後隻身北上來到台中龍井區工作，清明佳節想南下返鄉祭祖卻發現遺失錢包，不知道怎麼回家，一路從龍井徒步走到大肚火車站，原想和車站申請川資返鄉卻又不會申請，在大肚車站旁廁所徘徊，相當懊惱。

劉峪銓、陳柏豪得知狀況後，安撫陳男同時也幫其查詢火車班次，發現下1班抵達斗六的火車再8分鐘即將進站，二話不說立即帶陳男購票，但因陳男身上完全沒有現金，僅剩8分鐘火車即將到站，2人擔心若照程序向相關單位請求車資補助，恐耗費更多時間，立即自掏腰包幫陳男買車票，讓其趕回斗六祭祖。

陳男接過警員手中的車票，頻頻向2員警致謝，並表示如果沒有這張車票，真的不知道該怎麼返家祭拜祖先及逝去的親人，掃墓後回台中工作時一定會將車票費用還給員警，現場員警則暖心回應，「不用還了，平安返家就好」，令陳男感動不已。