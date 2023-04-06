截至今年4月底，新北市將有1300多位街頭藝人證到期。因應兩年一次的街頭藝人大量換證潮，文化局街頭藝人登記系統再升級，以簡訊通知提醒證件因屆期可重新申辦，並免於繁複的個資填報，串接線上金流系統，另外也可透過超商、信用卡及ATM進行繳費，提供更便民的線上申請登記作業。

文化局表示，為擴大民眾參與藝文活動，使街頭藝術貼近民眾日常生活，新北市街頭藝人於2021年起，由原先的審查制改為登記制，申辦迄今已有2700多位街頭藝人，民眾在取得街頭藝人登記證後，可至鄰近基北北桃四市共334處公告的展演場地依相關規定申請演出。

為因應兩年一次的街頭藝人換證作業，文化局特別於系統增加簡訊通知功能，提醒民眾登記證件到期日，另新增個人申請資料帶入功能，方便民眾直接線上作業申請，經審核通過即可印出證件。繳費方式上，也有了新的突破，透過串連金流機構，民眾可即時透過信用卡或可至超商、ATM繳費付款，簡化街頭藝人登記證辦理的程序。