現行各級學校的特教學生有15萬人，占所有學生的3％，在今天一場公聽會中，學者專家建議，應該明訂學校資源班、巡迴輔導班的班級人數上限，並廢除特教評鑑，讓老師可以花更多心力去照顧特教生。

立法院教育及文化委員會今天舉辦《特殊教育法》草案公聽會，邀請學者專家對於這項法案的修訂提出看法。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔說，在各級學校中，對於身心障礙者的支持不夠，導致他們喪失許多學習機會。譬如一些學校規定要修實習課程，但因為實習單位沒有無障礙設施及可協助人力，導致身心障礙者失去實習機會，影響到他們的受教權。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，身心障礙學生不只是想入學，他們也想要跟同學進行共同學習。因為法令對於身心障礙生的學習權保障不夠周延，導致有學生從來都上不了體育課，他們也無法去參加校外教學或畢業旅行。

全國教育產業總工會特殊教育委員會主委李麗紅說，現在普教班級有規定班級人數上限，但在特教班級，僅有集中式特教班有班級人數上限，其他像是資源班或是巡迴輔導班，根本沒有相關規定，造成一些資源班甚至有4、50個特教生，特教老師難以負荷。

全國教育產業總工會理事長林碩杰說，現在規定每4年辦理一次特教評鑑，事前特教老師須有大量之文書及準備工作，要半年起開始準備資料，特教班往往僅剩其中一位特教老師有空專心教學，另一位教師則忙於準備特教評鑑及所有相關資料，對特教學生而言不公平，但卻是特教評鑑所造成。

全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，他們之前曾做調查，高達87％特教老師認為特教評鑑對教學沒有幫助。更何況，現在95％的特教學生都是在普通班級上課，因此不應將特教學生特教化，特教評鑑應該廢除。

教育部次長林騰蛟表示，將在《特殊教育法》修正案中，明訂加強辦理特殊教育教師在職進修，持續補助他們精進特殊教育專業知能。此外，在修正案中，也會規定特教評鑑得與校務評鑑併同辦理，另評鑑項目應以法令規定及主管機關事先公布者為限；對於評鑑等第不佳的學校，提供必要協助。