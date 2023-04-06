台股今早開盤價為15838.07，下跌29.9點，盤中一度跌逾百點至15733點，跌落5日均線、10日線以及15800點關卡。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，展望第二季，由於今年以來較具市場聲量的包括物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金所刺激的超額消費。因此，食品、觀光短期表現較為亮眼。但由於食品、觀光由短期效應所帶動的話題性投資，須慎防交易量過大的過熱風險。而今年配息政策表現較差的金融次族群，則須慎防消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠。想低接遭遇逆風的金融股投資人，建議需拉長分批買進的時間點至少至今年配息完成後。

至於橫空出世的Chat GPT引發電子股的投資熱潮。因此，雖然今天電子股走勢偏弱，但Chat GPT長線題材以及具有高息護體的電子族群可望持續帶動後續大盤表現。

謝明志表示，整體而言，因為今年國際資金緊縮的情況無扭轉的跡象下，預期仍以內資買盤為主。