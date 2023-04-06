台中市長期重視足球運動，為提升運動風氣，也積極興建、完善運動場館，運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕近日召開專案簡報會議，親自了解全國首座「台中市足球運動休閒園區」的籌備進度，並預計在4月26日舉行動工典禮。

李昱叡說，不只棒球，足球也是與世界接軌的運動項目之一，市府力拼「台中市足球運動休閒園區」加速興建，園區座落於南屯區，總經費達15.1億元，分別由體育署補助5億元，市府自籌10億元以上興建，屬國家級重大運動建設，規畫有2座11人制專業足球場，符合舉辦國際賽事的標準，並可容納約6000席觀眾席，未來完工啟用後除支持各級足球隊訓練或休閒使用外，也將作為國內外大型足球競賽與活動的專用場地。

李昱叡指出，為培育足球運動人才，盧市長自上任後首度引進迷你足球，深耕六級足球運動發展，率全國之先推動足球深耕計畫，深入全市29個行政區，目前台中地區足球團隊已達200支隊伍，市府持續扎根基層提升足球運動人口。近年台中市足球獲得多項優秀成績，包括台中藍鯨女子足球隊勇奪「2021台灣木蘭足球聯賽」總冠軍；台中市男子足球隊榮獲110年全國運動會二連霸；青年高中勇奪五人制足球首座冠軍；同時也有璉紅台體、台中FUTURO兩隊長期參與企業甲級聯賽。