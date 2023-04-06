標普全球公布，香港3月採購經理指數（PMI）為53.5，雖然較2月的53.9稍微下降，但仍站在50的榮枯線以上，整體商業信心依然樂觀。

香港《信報》報導，調查指出，3月PMI雖然較前月放緩，但綜觀目前3個月的擴張期，改善程度仍屬歷史高位之一。此外，供應鏈問題已經紓緩，但價格壓力卻仍在加劇。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan稱，最新PMI顯示，香港經濟繼續受益於重啟，並以強勁增長為首個季度作結。但投入成本通膨年初一度下降，3月卻再次急升，令產出價格出現近12年以來的最大升幅，這雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續經營發展。

調查也指出，3月企業從中國大陸及其他區域新接訂單大幅上升，企業於首季末積極增產，當中以消費性服務業的增長最為突出。

標普全球表示，人力市場緊張短缺是另一有待觀察的範圍，尤其因為薪資通膨升至2013年以來新高。