已故澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮，2019年認愛大陸男星竇驍，兩人交往四年以來愛得高調，不僅會一起出席活動，更會透過社群放閃，而今年二月傳出他們將於峇里島舉辦世紀婚禮，如今再被爆出兩人婚禮日期與伴娘名單，據悉他們將安排「3日團」宴請親友出席，出手相當大方。

根據《東網》報導，何超蓮與竇驍的婚禮日期為本月18日，由於婚禮地點在峇里島，他們安排親友於17日抵達，18日吃喜酒，並於19日搭飛機離開，至於伴娘名單似乎也提早曝光，包括女星鄧紫棋、王灝兒、Twins、薛凱琪等人，其中鄧紫棋除擔任伴娘外，也會現場獻唱給予小倆口祝福。

然而，好友蔡卓妍（阿Sa）日前出席活動被問及何超蓮時，不小心脫口「我在倫敦碰見超蓮，有恭喜她」、「她都還沒公布（婚期），等她自己講」一番話也被視為證實何超蓮4月結婚的消息。

事實上，何超蓮曾經與歌手吳克群交往四年，最後男方以「不婚不生」、「不想耽誤對方」為理由分手，雖然之後也與多名男星傳出誹聞，都遭何超蓮否認，直到2019年才認愛竇驍，而先前《星島頭條》就曾報導兩人婚禮為保護嘉賓隱私，每個人當天進場前都須確認身分，可見雙方對於此事都相當慎重。