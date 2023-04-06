20多名男女在中壢某KTV前互相叫囂起衝突，中壢員警到場控制場面並帶回7人保護管束。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區新生路某間KTV，本月4日凌晨3時許，有20多名酒客聚集在1樓廣場，大家彼此都認識，因不明原因發生糾紛雙方開始叫囂，警方到場制止現場民眾仍不聽勸，甚至開始對員警咆嘯，其中1名男子遭員警制伏倒地，另1名女警也喝斥所有人員退後，待快打部隊警力到場後將場面控制住，並將在場拉扯的7名男女帶回派出所進行保護管束。

有民眾將過程影片PO上網路，只見現場有20多名男女，部分男子開始互相叫囂甚至發生拉扯，在現場駐守的員警立即上前制止，但其中2、3名男子仍止不住怒火，並對警方挑釁，且撥打電話通知其他友人前來聚眾鬧事，現場員警為避免事態擴大，有員警先是壓制其中一名男子，其他員警則是呼叫快打部隊約20名警力到場支援，首先到場的中壢所女警，面對眾多醉漢絲毫不畏懼，跑到前面大聲喝斥退後，隨後大批警力到達，並將在場相互拉扯的7名18至22歲男女，帶回中壢派出所進行保護管束，並通知親友將其帶回，避免衍生不必要的鬥毆及衝突。

中壢警方表示，整起糾紛沒有人受傷或提告，員警嚴正防治街頭暴力，即便女警亦無畏懼，呼籲民眾應適量飲酒，勿過量而喪失理性。