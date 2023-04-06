勞動部勞動基金運用局今天公布，截至今年2月底止勞動基金規模為 5 兆 6254 億元，國際金融市場持續波動下，評價後收益數為1189.5 億元，收益率 2.21％，單月虧損317.7億元。

勞動基金運用局表示，2 月份全球金融市場，在年初跌深反彈後，由於通膨下滑幅度不如預期，市場預估各主要央行仍將持續升息，高利率將維持更長一段時間，全球國際股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢。

勞動基金運用局說，展望未來，美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾出席3月7日參議院委員會時表示，近期經濟數據強於預期，最終利率水準可能比之前的預期更高，若整體數據顯示有必要加快緊縮，聯準會將加快升息步伐。

另外，歐洲央行為對抗持續高漲的通貨膨脹，在3月16日將基準存款準備利率調高 2 碼至 3％，並因能源價格下降，以及更具因應國際環境挑戰的韌性，上修歐元區今年國內生產毛額(GDP)成長率預估至1％。在國內方面，主計總處於 2 月 22 日表示，各國為了對抗通膨而緊縮貨幣，以及俄烏戰爭僵持等利空夾擊，終端消費需求減弱，產業供應鏈持續進行存貨調整，全球經濟成長隨之放緩，致出口降溫，故大幅下修今年台灣經濟成長率(GDP growth rate)至2.12％，為 8 年來最低值。

基金運用局提及，整體而言，全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務，利率水準預估將更長期間維持在高點，然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌，反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響，並增加市場風險蔓延疑慮，將密切掌握全球政經情勢，審慎布局各類資產並分散投資風險，以提升基金長期投資效益。