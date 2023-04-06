中國人壽為了鼓勵保戶透過規律運動，擁抱健康樂活的幸福人生，近日宣布與據點遍布全台的國際健身連鎖品牌「世界健身俱樂部(以下稱World Gym)」強強聯手，由中國人壽總經理黃淑芬、World Gym台灣區總裁柯約翰代表簽署合作協議，跨域共創與時俱進的健康心服務。

中國人壽秉持「以客戶為中心」，從保戶的視角與需求出發，除了以多元保險商品提供保障，助保戶分散生活中可能遭遇的風險，也積極從推動公平待客、金融友善的核心延伸，讓保險從事後理賠走向事前的健康促進與預防，與醫療體系、保健事業等泛健康產業進行合作。

隨著解封，健康成了最新關鍵字，上健身房規律運動的人口回升；許多國內外研究也指出，規律運動能緩解壓力、憂鬱及焦慮，有助於降低心血管疾病風險。中壽自2022年開始與World Gym合作，為中壽同仁客製化健身系列「陪練」課程，於內部獲得極大迴響；2023年與World Gym深度合作，則是將「保戶的健康，我們來陪練！」的概念，結合中壽串聯事前預防、事中治療與事後照護的「保、健、醫、護」創新理念，將事前預防的「保障建構」與「健康促進」思維與加值服務，藉由Line、雙方線上會員平台等多元數位管道，整合融入至保戶的日常生活。未來，中壽保戶可以至離你最近的World Gym場館，體驗一系列的健身課程與專屬活動，為自己持續儲備健康資本，練出更勇健的幸福人生！

為了成為保戶人生馬拉松裡的最佳陪練員，中壽始終用專業、愛與關懷，用心聆聽他們所需，並以創新突破的前瞻思維，推動全方位的服務文化轉型，陪伴保戶鍛鍊「健康」、「愛情」、「工作」、「財富」、「快樂」人生心五力。中壽也積極導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），以領先業界的即時反饋平台、創新的體驗工程師團隊、推動服務文化躍升的三大利器，把客戶的聲音轉化為推薦，更讓中壽在2022年底的NPS調查排名大幅躍升至業界第一。

透過這次與World Gym跨域合作，中壽承諾會不斷精進優化服務體驗，滿足客戶多元需求，具體實踐集團的顧客導向策略，朝「最受推薦和信賴的壽險公司」的願景邁進。