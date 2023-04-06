國防部長邱國正上午在立院表示，中共航母山東號目前正在台灣鵝鑾鼻東方約200海里處，美軍尼米茲航母則在台灣東部約400海里處。國防部昨天表示，山東號航艦編隊昨天已穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。

邱國正答詢國民黨立委江啟臣表示，美軍尼米茲號航空母艦也在台灣東部約400海里處，不能說美軍是為了中共山東號而來，但尼米茲號在這個位置都有所關聯。邱國正強調，山東號一離開母港國軍就有掌握，且軍方也知道此次為山東號第21次航訓。邱國正表示，目前位於鵝鑾鼻東方約200海里處，目前尚未發覺戰機起降。

邱國正表示，自從前美國眾議院議長裴洛西去年訪台後，中共便自稱其軍事行動為常態，包括海峽中線，但這是中共片面說法，我在海峽中線以西仍有空軍的訓練空域，我仍力守中線。

針對近期共機艦擾台的數量，邱國正表示，若天候許可，每天約偵獲有10架至20架次共機，有時沿著台海中線飛行，有時則在台海中線北端、西南防空識別區（ADIZ）一帶，甚至有時則穿越台海中線一定深度；共艦部分，平均約有5艘船艦在台灣周邊，而中共在東海、南海數量更多，約20至30艘。