金管會與加拿大安大略省證券管理委員會(OSC)簽署瞭解備忘錄（MoU），期交所向OSC申請豁免註冊為合格集中結算機構(QCCP)，建立跨國監理合作協議。這是金管會繼2020年6月與加拿大證券管理機構(CSA) 的8省金融主管機關共同簽署金融科技合作協議(Fintech Cooperation Agreement)後，進一步擴大兩國金融監理合作範圍，將深化我國與加拿大之連結與交流，並有助於提升我國金融市場安全、效率與國際競爭力。

為吸引國外金融機構參與我國集中結算，金管會積極推動期交所向各國主管機關申請為合格集中結算機構。金管會與加拿大OSC簽署MoU，建立對跨國結算機構金融監理合作關係，有助於OSC後續對於期交所QCCP申請案之認可，屆時期交所取得認可，將使加拿大金融機構得透過期交所進行結算，並享有優惠的資本計提，有效提升其資金效率。

此外，期交所已成為歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可之合格境外集中結算機構(QCCP)，美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發No-Action Relief，刻向CFTC爭取永久性QCCP之資格認可，另已向英國主管機關遞件申請認可為英國合格境外集中結算機構(QCCP)，屆時可望進一步提高外資參與我國金融市場之意願及市場信心。

金管會將持續強化與國外主管機關建立國際金融監理合作，打造多元創新、安全效率之資本市場，吸引外資為我國金融市場注入活水，並提升我國金融市場之國際競爭力與能見度。