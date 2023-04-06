台灣駐巴西聖保羅辦事處王姓組長3月上旬於16樓墜落身亡，其妻指控疑與遭馮姓處長霸凌有關，並稱丈夫生前曾錄下音檔以明心志，她在丈夫過世後，也將錄音檔傳給拉美司。對此，拉美司副司長張自信今（6）日證實的確有收到錄音檔，但內容是談到王組長自己有些關卡無法跨過，並未提及馮處長。

王組長遺孀日前寫公開信給外交部長吳釗燮替丈夫伸冤，提到丈夫曾透露，自己不願草率核銷近40萬美元的官邸修繕費，感覺即將被馮處長挾怨報復、聯合秘書栽贓貪汙。

「只要先夫一天不配合核銷工程款項，馮處長就不會停止對先夫的霸凌。」王妻稱丈夫對此相當惶恐，在極度絕望時曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，因此她聯想到丈夫輕生極可能與遭霸凌有關，故將錄音檔傳給拉美司，希望外交部能主持公道。」

對此，外交部於3日連發出2篇回應，重申對王組長逝世的哀痛與不捨，對家屬的悲傷感同身受，也承諾將持續對此一不幸事件進行瞭解。而有關王組長遺孀所稱館舍修繕與經費核銷部分，外交部說明，依據公文書紀錄，職務宿舍修繕是在111年4月初完工、5月驗收，駐處於6月27日報請外交部核銷結案，王組長是在同年7月3日始抵任，所以自始至終未曾經手或參與該案。

至於王組長在辦事處的工作情形、與同仁的互動以及出納現金短少等相關問題，外交部表示均已在調查階段，外交部不會預設立場，將在問題釐清後，妥為向王組長遺孀及外界說明。

張自信今於立院被媒體問及此事時，證實有收到錄音檔，但內容是顯示王處長跨不過某些個人關卡，且強調自己沒有拿公家任何一毛錢，並未指控馮處長，目前此案已交給政風單位調查。