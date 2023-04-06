泰山指出，有關委由寬量公司出售全家股票一事，成交價被市場派誣指為賤賣，更是無稽之談，法規嚴格限制，盤中的鉅額交易價格，限於前一交易日收盤價的上下10％，因此根本無賤賣的可能。全家持股全數在187元賣出，成交價甚至高於當時過去一個月的平均價，若未採取此成交方式，由泰山自行逐日分批出售，以持股高達20％，再加上全家每天的偏低成交量而言，這種持續性的賣壓，勢必會讓全家股價波段走跌，影響整體售出金額，顯見以鉅額逐筆全數於187元賣出，是正確、理想的操作方式，因此分批給付成交服務費1％予寬量公司，亦屬合理。

除此之外，市場派指責公司處分「金雞母」全家股權是錯誤決策，泰山再重申，全家股利換算成投報率平均不到2.5％，理應重新思考投資標的與方向，若經營團隊毫無做為，才是愧對所有股東。並指出，泰山順利取得出售全家之股款後，先行清償公司近20億元債務，以節省利息支出，此為帳上現金下降至60多億之主因。

對市場派事先一再質疑沒有配套的運用或投資方案，泰山強調，不論是曾列入評估的花蓮新天堂樂園，或水源開發案，舉凡已提出或未提出之投資案，概遭市場派董事代表反對。甚至連評估禮品採購，尚未支付任何費用，捏造成「預付二千萬買紅酒」，大打烏賊戰。

泰山並聲明，龍邦以營造建設起家，然未專注本業，相較對於泰山對於無論業內、業外獲益，均願雨露均霑，與股東、員工及董事分享，相形之下龍邦已連續四年未配發股利，為持續貫徹其獲利不願分給股東分毫之念想，進而阻擋泰山將來還利於股東，竟顛倒是非，醜化依章程派發員工、董事酬勞提案，並問龍邦公司不願泰山積極佈局投資、反對分享獲利等行為，是否意圖「獨吞」出售全家股權所得之80億元價金，拒絕與五萬名股東分享。