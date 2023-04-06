總統蔡英文會晤美國眾院議長麥卡錫，中國福建海事局昨日開始啟動為期3天的「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，讓外界擔憂台海緊張局勢升溫。美國財經媒體資深科技記者Mark Gurman撰文指出，蘋果有意降低對台灣晶片的依賴，但由於目前找不到台灣晶片產能的可替代品，對蘋果來說，改變晶片產地比遷移組裝線更困難。

Mark Gurman表示，蘋果正研究減少對台灣晶片製造商的依賴，主因在於地緣政治局勢緊張，不過蘋果在這方面的工作啟動的較晚，準備從明年開始使用台積電亞利桑那州工廠生產的少量晶片。

Mark Gurman提到，因蘋果目前仍找不到台灣晶片產能的可替代品，轉移晶片生產比轉移設備裝置更具挑戰性。一位知情人士透露，如果台灣晶片產量減少，蘋果可能需要近一年的時間才能推動零組件產量回升。

蘋果有意降低對台灣晶片依賴，另一方面 ，蘋果也逐步將供應鏈遷出中國，Mark Gurman透露，蘋果擔憂產能轉移太多或太快會被中國報復，正暗中將供應鏈分散至印度、越南、馬來西亞和愛爾蘭4國。