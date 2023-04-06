台北市前副市長黃珊珊今（6）天上午透過臉書發文表示，「今天，我已正式加入台灣民眾黨，與希望台灣能夠擺脫統獨意識形態對立、擺脫藍綠在地方與黑金共治的好朋友們，共同承擔改變政治文化的重責大任。」民眾黨證實，黃珊珊已完成入黨申請手續，成為民眾黨員。

黃珊珊說，從政24年，服務公眾已經她的生活習慣，她自已很清楚，對於台灣這塊土地與人民仍有十足的熱情與一份深深的責任感，去年選舉過後，最不捨的，就是支持我的選民與年輕朋友。

黃表示，他們對她的信任和支持、他們期盼掙脫政黨對立與意識型態的綑綁，因此賦予了她34萬票的期待。這份期待好重好重，讓她沒辦法揮揮衣袖遠離政治，用盡全力，她也想為這群支持自己的人們，打造一個符合民眾期待的正常國家。「而我深信，柯文哲與台灣民眾黨，正是彰顯正直誠信的正確選擇。」

黃珊珊指出，在台北市議會見證柯文哲執政五年，到市政府擔任副市長近三年，與柯文哲朝夕相處，也和民眾黨的朋友並肩作戰，充分體認到，要改變台灣政治，就必須凝聚這股力量，唯有壯大這股力量，我們才更有能量，去對抗黑金貪腐，去對抗金權政治。

黃珊珊坦言，柯文哲並不完美，但他在政治文化上所帶來的改變是顯而易見的，無論是堅守財政紀律、追求公平正義，開放政府、公開透明、以人為本、務實治理，最重要的，就是正直誠信，這八年來，她不只是「改變成真」的見證者，也是身體力行的執行者，柯市府留下的制度與團隊文化，確實為台北的未來帶來正面的發展。

黃珊珊說，去年參選台北市長，雖然結果不如預期，但她堅信，改變政治文化的社會運動已經開花結果，全台灣已經有相當比例的中間選民從藍綠對立中覺醒，唾棄棄保的遊戲規則，選擇更正確的價值。台灣因為有我們的存在，政治環境會更健康、更乾淨、更透明。如果台北已經產生改變，我們一樣也可以改變台灣。

她最後表示，一個人走得快，一群人走得遠，「今天起，我正式加入大家的行列，讓我們一起勇敢航向未知的未來，一起努力往目標前進！」

民眾黨證實，黃珊珊已完成入黨申請手續，成為民眾黨員。