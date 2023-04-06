蘋果手機iPhone有不少死忠支持者，一名女網友表示，用iPhone XR近4年，整體還是很順，她想起過去網友都大讚iPhone 6s是蘋果神機，好奇問大家心目中最耐用的iPhone是哪一支？貼文引發果粉議論，齊指iPhone 8 Plus是「新一代蘋果神機」，從2017年出產至今，不少網友人還在用，直呼「戰10年沒問題。」

原PO日前於PTT八卦版指出，手上拿的是iPhone XR，再2個月就使用滿4年，操作還是很順，她的前一支手機是大家口中的耐用神機iPhone 6s，也用了3年才汰換，問網友「大家覺得iPhone最耐用的是哪一支？」

貼文引發網不少果粉討論，一致認為iPhone 8 Plus是繼iPhone 6s後最耐用的，因iPhone 6s已無法支援更新，系統較老舊，而2017年推出的iPhone 8 Plus，規格、功能和設計雖不及蘋果後續推出的新機，但操作上還是很順，有不少人從出產至今還在用，被網友公推「蘋果神機之一」。

網友紛紛留言，「8 Plus從一推出就用到現在了」、「iPhone 8 Plus是蘋果神機之一」、「8 Plus用10年沒問題」、「問的就是8 Plus」、「iPhone 8 Plus到現在還很順，跟鬼一樣」、「8 Plus末代指紋機，真的神」、「8 Plus＋1」、「iPhone 6s可以退休了啦！現在是8 Plus最強了」、「8 Plus剛出就買，用到現在還在用，連電池都沒換過」、「iPhone 8 Plus啊！不玩遊戲的話，還很好用，只是偶爾要重開機」。