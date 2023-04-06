要有颱風了？氣象專家賈新興表示，周日（9日）左右菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展，下周三、四（12、13日）有機會增強成颱風，成颱機率約4成，預測路徑往西向菲律賓呂宋島前進，對台灣沒有影響。

賈新興今日在YouTube表示，菲律賓東方海面有熱帶雲系發展，周六、日（8、9日）有8成機率在菲律賓呂宋島南邊增強為熱帶性低氣壓，預估下周三、四（12、13日）可能進一步增強成今年第一號颱風「珊瑚」（ Sanvu，澳門提供，指珊瑚），機率約4成，預估路徑朝西向菲律賓呂宋島去，不影響台灣。

熱帶性低氣壓有機會增強成珊瑚颱風，歐洲模式預測路徑往東向菲律賓呂宋島前進，對台灣沒有影響。(翻攝自賈新興YouTube)

至於1到4月沒颱風生成是否很罕見，賈新興表示， 1月至4月長期平均值有1.7個颱風生成，但其中有13年曾發生1月至4月都沒有颱風，分別為2020年、2016年、2011年、2009年、2006年、2001年、2000年、1998年、1984年、1983年、1973年、1964年、1952年，並不算很少見。

近日天氣方面，賈新興表示，今天（6日）受鋒面影響，各地不定時會有短暫雨或雷雨，明天（7日）台南以北及東部有局部陣雨，周六、日（8、9日）台中、南投、嘉義山區午後局部短暫雷陣雨，下周一、二（10、11日）午後山區轉多雲，下周三到下周六（12至15日）北部及中部山區有局部短暫陣雨。且長期資料顯示，周六（8日）以後至5月20日，台灣附近環境穩定，不利降雨。