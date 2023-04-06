我國與薩爾瓦多於2018年8月21日終止外交關係，薩國外交部曾於2018年12月發布行政命令，擬自2019年3月15日起廢除臺薩FTA，獲薩國最高法院初判裁定違憲並須經國會審議。惟依據薩國最高法院去年11月7日最終判決，薩國外交部廢除臺薩FTA未造成蔗農個人財產損害及侵害權利。

貿易局表示，依據FTA第18.05條規定，退出FTA應於締約國一方通知締約國他方180日後生效，惟我方未曾接獲薩方通知。

薩國片面廢除與我FTA，貿易局提醒廠商注意因應，並將全力維護我業者權益，包括透過籌組拓銷團、邀請國際買主來臺採購、補助參加國際專業展及商機媒合會等，主動協助我業者拓銷。外貿協會已初步規劃「2023年拉丁美洲拓銷團」、「2023年拉丁美洲商機日」、「2023年扣件業赴中南美洲拓銷團」等活動，歡迎業者踴躍參加。

去年我對薩出口8,158萬美元，僅占我出口總額0.02％，我自薩進口1,883萬美元，占我進口總額0.004％。我出口至薩國主要為機動車輛零件、塑膠化學原料、紡織品、橡膠或塑膠加工機等，而我自薩國進口主要為電容器、蔗糖、鋼鐵廢料、咖啡等。停止施行與薩國之FTA對我整體貿易影響有限。