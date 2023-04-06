大陸國家稅務總局局長王軍6日在新聞上表示，大陸1至2月房地產銷售收入由負轉正，同比增長2.3％，較去年全年加快19.5個百分點；3月份銷售收入同比增長17.9％。

王軍還指出，在過去的15個月裡，全國企業銷售收入增速基本上呈現了兩個V字型，構成了一個W型。第一個V字型是去年1至2月6.6％的較高增幅之後，增幅逐月回落到4月的最低點-7.4％，6月又恢復到一個相對的高點，增長7.5％。

第二個V字型是去年7月開始，又慢慢的波動下滑，去年12月到達當年的一個次低點，但是第二個V字型號的最低點-3.1％。隨著疫情防控較快的平穩轉段，宏觀經濟政策顯效，今年以來企業的銷售收入增速在逐步回升。這個回升從同比看，今年一季度增長4.7％。從環比看，較去年四季度提升了6.2個百分點，一路上行至今年3月同比增長12.％。

王軍表明，大陸3月全國企業採購金額同比增長14.1％，較1至2月提高12.8個百分點，4月1至5日進一步提升至同比增長23.8％。企業前有較多的採購，意味著後就有較大的銷售，加上去年4月的基數低，今年一系列宏觀調控政策的持續顯效，4月企業銷售收入同比增幅比3月還會高一些。從4月1至5日的資料顯示，企業銷售收入的增幅已經同比上升到了21.2％的高點上。

此外，王軍也表示，高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，也是稅務部門服務「國之大者」的首要職責。各項稅收工作都要朝此聚焦、用功、發力。大陸將繼續依法依規組織好稅費收入，堅決守牢不「過頭稅費」的底線，夯實高品質發展的財力基礎。

王軍也說，大陸將積極研究和堅決落實各項稅費優惠政策，促進經濟加快發展，激發高品質發展的市場活力；將持續創新服務舉措，不斷強化精准監管，努力做到「民有所呼、我有所應，民有所求、我有所為，民有所盼、我有所辦」，為高品質發展營造良好的稅收營商環境。