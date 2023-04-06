英國《金融時報》引述消息人士報導，早前延期的互換通計劃，已取得監管部門批准，有機會於6月前啟動。

報導指出，大陸和香港當局最近就計劃的最終規則達成一致。消息人士指，雖然港交所尚未收到互換通的啟動日期，但一家大型歐洲銀行駐港員工表示，互換通在技術上準備好，將在6月開始交易，但可能會更早。

對於上述消息，香港交易所拒絕就啟動的時間置評。中國人民銀行沒有立即回應置評請求。香港金管局拒絕置評。

中國人民銀行、香港證監會和香港金管局去年7月發出聯合公告，宣布將開展香港與大陸利率互換市場互聯互通合作（即互換通），原定今年1月推出，但因缺乏監管具體運作方式的法規而推遲。到今年2月，人行發布規則草案，就互換通徵求公眾意見。

互換通是透過中國外匯交易中心、大陸銀行間市場清算所、以及港交所旗下的香港場外結算公司共同建構的衍生品交易清算模式，境內外投資者可透過此一機制進行利率衍生產品交易。

於互換通機制之下，國際投資者可參與大陸人民幣利率互換，交易雙方就同一本金交換不同利率的利息，一方可以收取這筆本金的固定利率利息，而另一方則收取這筆本金的浮動利率利息。

目前境外投資者只能通過離岸人民幣利率互換來管理利率風險，但隨著外資逐步增加對人民幣債券的配置，對管理利率風險的需求也持續增加。港交所稱互換通是繼滬深港通、債券通之後，連接香港與大陸金融市場的又一互聯互通里程碑。