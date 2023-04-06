在這不景氣的時代裡，有些人很會賺錢，卻不見得存得了錢，也有人因通膨的關係，深陷經濟困難之中。《科技紫薇網》運勢專欄指出，摩羯座、處女座、天秤座即使局勢不穩定，卻能夠利用方法來持續存到錢，並同時享受人生。

▍摩羯座

摩羯座做事不僅認真勤奮，而且會想出一套完美計畫。他們想得多、想得深，就怕天有不測風雲，自己苦就算了，但連累到家人絕對是不行的。摩羯座就是秉持著這份信念，不停努力工作、省吃儉用存錢。許多人以為他們這樣太辛苦，但其實樂在其中，看到家人幸福美滿，也就跟著開心、踏實。

▍處女座

邏輯強且很會精打細算的處女座，天生是投資理財高手，他們擅於尋找好的投資標的，並聰明運用手上資金。他們會把一部分用在風險、利潤高的產品，一部分則存在安全、細水長流的儲蓄型產品。因佈局妥當，就算在景氣不好時，照樣能持續存錢，同時還會有一筆閒錢可好好享受生活。

▍天秤座

天秤座愛享受，不僅吃的、用的都要高檔貨，更少不了買名牌，為符合這樣的生活品質，他們不惜錢財流失快速。但天秤座一向講求平衡，花得兇，當然也要賺得多，還好他們天生就是交際高手，人家辛苦存錢，他們則是不停結交益友，並在需要時能獲貴人幫助，而無形中也就累積不少錢財享受生活。