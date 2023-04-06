烏日林新醫院骨科醫師林佳緯指出，上臀神經位於骨盆上緣，藏在骨盆上一層薄薄的軟組織內，一旦軟組織發炎起來，神經會跟著受到刺激、產生疼痛，形成「上臀神經纏套」。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

烏日林新醫院骨科醫師林佳緯表示，施打類固醇加些許局部麻醉藥，可幫助治療及輔助診斷病灶。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

35歲蔡姓工程師日前幫14公斤的3歲女兒洗屁屁，由於抱小孩姿勢不正確，加上彎腰關水龍頭施力不當，腰部如被電擊般，完全動彈不得、無法站立，坐著休息近2小時才勉強能站起來，未料隔天打噴嚏竟引發劇烈腰痛，就醫發現為上臀神經纏套，幸治療後無礙。

烏日林新醫院骨科醫師林佳緯指出，上臀神經位於骨盆上緣，是從腰椎神經分支出來的感覺神經，這群神經藏在骨盆上一層薄薄的軟組織內，一旦軟組織發炎起來，神經會跟著受到刺激、產生疼痛，形成「上臀神經纏套」。

林佳緯說，根據研究統計，上臀神經纏套的診斷準則主要會出現明顯後髂骨脊壓痛，或腰部較內側接近薦髂關節處壓痛。另外，按壓後也會重現整個下背痛甚至腳酸麻痛，如果局部麻醉注射後能夠暫時緩解疼痛，則可診斷為上臀神經纏套；若是經過多次注射，仍然只能短暫緩解，則會建議施行手術。

林佳緯表示，施打類固醇加些許局部麻醉藥，可幫助治療及輔助診斷病灶。患者原先走路一拐一拐，施打後疼痛大幅減少、步態明顯改善，建議配合長期復健治療，照顧小孩也盡量避免彎背或大力彎腰，避免再度復發情形；蔡姓工程師聽聞更感嘆「神隊友確實不好當」。

林佳緯表示，上臀神經纏套治療可分為2大類，其一是類固醇加些許局部麻醉藥，這是最常使用的注射藥物，目的除了幫助診斷，本身也有治療的效果，但有時糖尿病患者在施打完2、3天內，血糖會較難控制；其二則可考慮施打高濃度PRP血小板注射，大幅幫助促進細胞生長、刺激組織再生，更能快速緩解疼痛，雖然目前屬於自費醫療項目，但效果相當好、也可維持較長的時間。

林佳緯也提醒，上臀神經纏套比較常見於拉傷、扭到腰，像是搬重物、彎腰撿東西等姿勢不當都有可能發生；臨床上引起腰椎疼痛的原因眾多，需要靠醫師經驗及專業鑑別診斷，建議民眾若有腰痛問題盡快就醫檢查。