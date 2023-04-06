美、日、韓3日起在濟州島附近國際水域展開聯合反潛演習，美國海軍「尼米茲級核動力航空母艦」、南韓海軍驅逐艦都在參演之列。北韓今（6）日指控美韓頻繁軍演升高朝鮮半島衝突，將局勢推升到「核戰邊緣」。

北韓官媒「朝中社」（KCNA）6日發布一份由崔柱鉉（Choe Ju Hyon，音譯）發表的文章，稱其為國際安全分析師，抨擊一連串以美國為首的軍事演習將朝鮮半島局勢推向「不可逆的災難……瀕臨核戰邊緣」。

美、韓3月在南韓坡州市、兩韓非軍事區附近舉行「自由之盾」聯合軍演。圖為參加演習的南韓士兵。（圖／路透）

該文章指出，「眼前國際社會一致盼望，籠罩在朝鮮半島上空的核戰烏雲能早日消散，早日實現和平穩定」，然而美國及其盟友進行「瘋狂的聯合軍演」，把朝鮮半島變成一個「隨時可能爆炸的巨大火藥桶。」「任何有常識理性的人都能輕易分辨，誰才是造成事態升級的罪魁禍首。」

美韓自今年3月以來不斷進行一系列年度春季演習，包括有美國航空母艦和B-1B、B-52轟炸機參與的空中和海上演習，以及五年來的首次大規模兩棲登陸演習。北韓稱這些演習是為入侵做準備。

為表達抗議，北韓在3月發射了可攻擊美國的洲際飛彈，並展示最新的小型核彈頭，此外也測試了一款據稱可攜帶核彈頭的水下無人機，以回應美國的威脅。