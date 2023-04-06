美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）當地時間5日在美利堅大學發表的一次演說中呼籲在盟友之間打造供應鏈的「友岸外包」（或稱朋友相挺）（friend-shoring），以此減少對中國等地緣政治對手的依賴。與中國不斷加劇的緊張關係以及新冠疫情大流行造成的供應鏈瓶頸，凸顯過度依賴中國供應商的風險。她也坦言，美國當初沒有預料中國會在如此多的方面具有如此全球性的主宰力。

美國之音引述美聯社報導指出，戴琪認為，貿易政策不能解決世界的所有不公，但是它可以幫助美國國內外更多的人共用經濟不斷發展的益處；「讓我們不要滿足於重複過去。讓我們為一個更加美好的明天譜寫新的劇本。」

「對貿易的重新思考不僅僅是降低關稅和簽署大範圍協定的問題。」戴琪認為，美國去年取消監管障礙，使美國農民能夠向墨西哥輸出土豆；有關組建印太經濟框架的會談仍在進行，這種框架有可能在亞洲抗衡中國；美國最近與日本就關鍵的礦物達成了協定。

戴琪還稱，拜登政府與歐盟解決了「長期糾紛」，聚焦於共同的目標，比如2021年達成的對中國生產的鋼鋁徵收關稅的協定，同時支援歐洲和北美的冶煉廠。

報導稱，拜登政府還尋求與盟友共事，改革世界貿易組織（WTO）。世貿組織已經癱瘓了三年多。該機構的最高貿易上訴庭自從美國阻止任命新法官以後就一直無法運作。美國和其他國家爭辯說，世貿組織無法應對中國那種非常規式的資本主義與國家控制經濟的混合體。

戴琪直言，第二次世界大戰後幾十年來，美國的貿易政策都秉持這樣一個概念，即全球貿易的增長將減少國家之間的緊張關係，彼此做生意的各個國家不會兵戎相見。然而俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭的做法狠狠打了我們一巴掌。

盡管拜登政府大力推動美國製造，激發很多盟友不滿，尤其是歐洲，但戴琪堅持認為，美國希望與盟友共事，打造一個更加美好、更加公平的世界貿易體系。「問題是，美國的盟友只是發表批評，卻沒有制定他們自己的計畫，來對貿易體系進行整改。」美國是唯一拿出一個積極願景的國家。