台股高息ETF受益人與規模不斷創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。市面上目前共有11檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭怕做選擇，不過投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性。

財富管理業者表示，一樣是台股高息ETF但是績效卻大不同，據了解，相對市場上的高股息ETF，00919已作改良在5月宣告股息後才去買、而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，一到換股月份就會出清，並不會一路抱下去。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。