富驊高階伺服器產品經營多年，客戶群主要為歐美一線品牌大客戶，因應雲端時代來臨，富驊致力開發高效能機架式伺服器、刀鋒伺服器，及桌上型伺服器，伺服器產品線相當齊全，讓富驊能有效掌握高毛利產品訂單，2022年合併營收42.84億元，雖然年減22.04%，在毛利率攀升下，營業淨利為3.34億元，年增19.02%，稅後盈餘為2.98億元，每股盈餘為2.02元，公司日前董事會通過每股配發現金股息1.5元。

伺服器市場因庫存調整需求低迷，不過富驊伺服器訂單能見度已達到2024年，其中北美一線大廠Datacenter全新模組化6U Open Chassis伺服器產品開發訂單預計2023年第3季量產出貨，富驊亦與北美IT大廠共同開發4U高密度伺服器新產品，預計2024年第1季量產出貨，為營運添動能。

在新產業佈局方面，今年富驊通過IATF 16949認證，開始投資新能源產品生產設備，目前已有正在洽談的客戶與訂單，同時積極投入電動汽車電池銅鋁排，以及充電樁銅排等相關產品生產，成功擴展新事業版圖。

富驊表示，新能源是未來趨勢，公司將跨入新能源電動車版圖，積極投入銅鋁排及充電樁銅排等相關產品生產設備，產品客戶群涵蓋美國、英國、德國與印度。

為了因應新能源客戶生產需求，富驊更計畫於墨西哥與東南亞投資新廠區，預計2024年底正式啟用，除了增添生產動能，更有助於就近接洽歐美新客戶。